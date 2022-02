Groter en duurzamer en een nieuwe gymzaal: zo ziet basisschool Het Mozaïek in Haren er eind dit jaar uit

nieuws

Impressie via Gemeente Groningen

Het schoolgebouw van Het Mozaïek aan de Tussenziel in Haren, wordt verduurzaamd, gerenoveerd en krijgt er een extra lokaal bij. De gemeente Groningen maakte de plannen voor het nieuwe schoolgebouw maandagochtend bekend.

De ‘school met de Bijbel’ heeft te maken met een stijging van het aantal leerlingen. Daarom werd in 2019 al besloten het schoolgebouw te verduurzamen en te renoveren. Na de verbouwing voldoet het gebouw aan de geldende regels. Het schoolgebouw krijgt aan de buitenkant nieuwe gevels en een extra lokaal. Binnen worden lespleinen, stilteruimten en een open teamkamer gebouwd. Met warmtepompen, een nieuw ventilatiesysteem en zonnepanelen wordt het gebouw bovendien gasloos en energiezuinig.

Ook de in 2021 afgebrande gymzaal in de buurt wordt herbouwd.

‘Mooi, fris en duurzaam’

“We werken aan een kwaliteitsimpuls van diverse scholen in de gemeente Groningen”, aldus wethouder Carine Bloemhoff. “Tegelijkertijd met nieuwbouw, nemen we dan ook de verduurzaming van de school onder handen. Na de verbouwing zitten de leerlingen en leerkrachten van Het Mozaïek weer in een mooi, fris en duurzaam gebouw.”

Bouw begint in mei, eind dit jaar klaar

De plannen worden de komende maanden verder uitgewerkt en worden de vergunningen aangevraagd. Het is de bedoeling om in mei van dit jaar te starten met de verbouwing en eind 2022 de werkzaamheden af te ronden.

De kinderen krijgen tijdelijk onderdak in het schoolgebouw van de voormalige basisschool De Linde, aan de Hertenlaan in Haren.