Vakantiewerkers krijgen gratis opleiding van Zorggroep Groningen om personeelstekort tegen te gaan

nieuws

Foto: Zorggroep Groningen

Mensen die tijdens de zomervakantie bij Zorggroep Groningen willen werken, krijgen gratis een opleiding tot zorgassistent aangeboden. Daarmee hoopt de zorgorganisatie meer geschoold personeel binnen de deuren te halen en te houden.

De zorgassistenten in opleiding volgen een cursus van negen weken, waarin ze leren hoe ze bewoners kunnen ondersteunen bij dagelijkse handelingen zoals wassen en aankleden, eten en drinken en uiterlijke verzorging. Na afronding hebben de zorgassistenten een erkend certificaat van het Noorderpoort op zak. Daarmee kunnen ze tijdens de zomervakantie bij één van de vier locaties van Zorggroep Groningen aan de slag.

De organisatie, die in de gemeente Groningen onder meer het Maartenshof in de Stad en Innersdijk en de Bloemhof in Ten Boer in beheer heeft, kampt naar eigen zeggen met tekorten aan geschoolde medewerkers. De organisatie stelt dat veel mensen wel geïnteresseerd zijn in een baan in de zorg, maar dat zij niet solliciteren omdat ze niet over de juiste papieren beschikken.

“Wij zijn ervan overtuigd dat er in de regio Groningen veel mensen met potentieel voor de zorg zijn,” zegt Minke Bottema, manager zorg van Zorggroep Groningen locatie Innersdijk. “Dit is een mooie gelegenheid om kennis te maken met de zorg en te onderzoeken of een toekomstige carrière in de zorg bij je past.”

Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 9 maart aanmelden via de speciale vacaturewebsite van de zorginstelling.