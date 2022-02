Grote kraan valt om achter IKEA in Stad; gasleiding geraakt, winkel ontruimd

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Aan de achterzijde van woonwarenhuis IKEA is dinsdagmiddag een grote telescoopkraan omgevallen.

Voor zover bekend raakte niemand gewond door het omvallen van de kraan. Ook de bestuurder van het voertuig lijkt met de schrik te zijn vrijgekomen. De straat naast het woonwarenhuis, de Agunnarydweg, is afgesloten voor verkeer.

Een deel van de kraan is op een gasleiding gevallen. Omdat men lastig bij deze gasleiding kan komen en de hulpdiensten eerst willen onderzoek wat de schade is aan deze leiding, schaalden de hulpdiensten op naar GRIP-1. Meerdere diensten, waaronder ook netbeheerder Enexis, komen daarom samen achter het woonwarenhuis om de situatie verder te onderzoeken.

Volgens de brandweer lekt er geen gas uit de leiding. Desondanks is de woonwinkel alsnog helemaal ontruimd, totdat men er zeker van is dat de kapotte leiding niet alsnog voor gevaar kan zorgen.

‘Enorme dreun’

Klanten binnen de IKEA hoorden een enorme dreun, toen het gevaarte op de weg viel. “Het leek net een aardbeving”, aldus één van de IKEA-bezoekers. “Toen we buiten kwamen, zagen we het enorme gevaarte over de weg liggen.”

Toedracht onduidelijk

Hoe het gevaarte om heeft kunnen vallen, is niet bekend. Volgens omstanders stond de kraan mogelijk nog niet helemaal goed opgesteld toen deze omviel.

Foto: 112 Groningen

Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl