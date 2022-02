Grote boom valt op gebouw Paterswoldseweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een grote boom is woensdagavond op een gebouw aan de Paterswoldseweg gevallen. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van een stormschade kwam even na 22.00 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautopuit van de brandweer Haren ter plaatse werd gestuurd. “Het gaat om een gebouw dat op de hoek met de Laan Corpus den Hoorn staat”, vertelt Ten Cate. “Door de harde wind is een grote boom omgevallen en op het gebouw terecht gekomen. Brandweerlieden doen op dit moment een controle in en rond het gebouw.” Vanwege de situatie is het trottoir afgesloten en is ook het Eelkman Rooda Laantje dicht.

Nieuwsfotograaf Raymond Meter van meterfotografie.nl vertelt dat de brandweer korte tijd later in actie moest komen bij een gebouw even verderop in de straat. Van deze flat waren gevelplaten naar beneden gevallen.