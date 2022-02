Grote 112-dag op 11 juni in Stad: “Je probeert het altijd spectaculairder te maken”

nieuws

Het is nog vier maanden wachten, maar de voorbereidingen voor de grote 112groningendag zijn al in volle gang. Op 11 juni kun je in Martiniplaza terecht voor alles wat met hulpdiensten te maken heeft.

“Er moet veel geregeld worden”, vertelt Martin Nuver van 112groningen.nl. “Je moet de ruimtes in Martiniplaza reserveren, je moet contact leggen met de bedrijven en hulpverleningsdiensten die je graag wilt hebben en je moet zorgen dat er genoeg vrijwilligers zijn die alles in goede banen leiden.” Het is voor de derde keer in de historie dat er een 112groningen-dag gehouden gaat worden. “De laatste keer was in de zomer van 2018, straks dus al weer vier jaar geleden. Eigenlijk hadden we in 2020 een editie zullen houden, maar de coronapandemie gooide roet in het eten.”

“Meer dan 10.000 bezoekers”

Ook voor nu is corona een onderwerp waar Nuver rekening mee houdt: “Je ziet dat dit virus gekke sprongen kan maken. Op dit moment gelden er coronamaatregelen waarbij je maximaal 1.250 mensen in een ruimte mag hebben. Dat aantal is voor ons niet rendabel. Wij hebben zeker 8.000 bezoekers nodig om het financieel mogelijk te maken. Bij de vorige editie hadden we 10.000 bezoekers, de verwachting nu is dat het er meer zullen worden. Vooral omdat we denken dat mensen wel weer zin hebben in een leuk uitje, in een leuk dagje weg. Maar in de voorbereiding is het heel spannend.”

“USAR-team komt om demonstraties te geven”

Volgens Nuver gaat het spectaculair worden. “Hulpverleningsdiensten zullen opgesteld staan in twee hallen en ook de buitenruimte zal in gebruik zijn. Er zullen demonstraties zijn en er zal informatie worden gegeven. In de basis zal het grotendeels hetzelfde zijn als de vorige keer, maar we hebben er nieuwe elementen aan toegevoegd. Je wilt het altijd spectaculairder maken. Zo is bijvoorbeeld het USAR-team aanwezig. Dit is het Urban Search and Rescue. Als er een ramp of ongeval is gebeurd waarbij mensen ingesloten of bedolven zijn, kan dit specialistisch bijstandsteam worden ingezet. Je kent ze misschien van die zware explosie anderhalf jaar geleden in Beiroet in Libanon. Dit team heeft toen assistentie verleend om mensen te redden. Zij komen bij ons demonstraties geven.”

“Mooie dag om eerste stappen te zetten op weg naar een nieuwe carrière”

“Ook de Groninger brandweer is van de partij, maar ook bijvoorbeeld de Reddingsbrigade en de Reddingshonden.” Nuver noemt het de ideale dag om te komen kijken maar ook om kennis te maken. “Als je interesse hebt om later bij de ambulance, brandweer of politie te willen gaan werken, dan is dit een mooie dag om met mensen in gesprek te gaan. Behalve dat ze hun voertuigen en materialen meenemen, nemen ze ook veel informatie- en voorlichtingsmateriaal mee. Je kunt echt de kat uit de boom kijken, en de eerste stappen zetten op weg naar een nieuwe carrière.”

Standhouders

Bij de vorige 112-dag waren ongeveer tachtig standhouders aanwezig. “Ondanks dat we al vergevorderd zijn is er nog ruimte voor standhouders. Ook is er nog ruimte voor sponsoren die ons willen ondersteunen. Meer informatie is te vinden op onze website.” Nuver laat verder weten dat entreekaartjes uitsluitend op de dag van de 112dag bij de ingang gekocht kunnen worden.

OOG Tv maakte een reportage over de laatste 112groningendag in 2018: