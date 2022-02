Groningse nachthoreca: “Yes yes yes, we mogen weer”

nieuws

Foto: EM2

Verheugde reacties dinsdagavond van de Groningse nachthoreca. Dinsdagavond maakte het kabinet bekend dat vanaf volgende week vrijdag nagenoeg alle coronamaatregelen komen te vervallen.

Komende vrijdag wordt de sluitingstijd verruimd van 22.00 uur naar 01.00 uur. Een week later komen alle maatregelen te vervallen. Wel gaat er voor bedrijven met meer dan vijfhonderd bezoekers een 1G-maatregel gelden. Dit betekent dat alle bezoekers van tevoren getest moeten zijn.

Palace: “Komend weekend openingsfeest”

“We zijn heel blij, dit biedt perspectief”, vertelt Geeske Smid van Palace verheugd. “Heel onverwacht komt het natuurlijk niet. De afgelopen dagen is er al van alles uitgelekt. De eerste geluiden van mogelijke versoepelingen waren vorige week al te horen. En dat is eigenlijk wel heel prettig. Palace is een dieselmotor die eerst afgestoft moet worden en dan heeft het een tijdje nodig om op gang te komen. Doordat we wisten dat er versoepelingen kwamen, heeft dat ons de ruimte gegeven om komend weekend een openingsweekend te organiseren. Op vrijdag en zaterdag zijn we op beide dagen van 19.00 tot 01.00 uur geopend.”

Smid heeft er heel veel zin in. “Wij zijn de enige nachtclub in de stad. We zijn twee jaar dicht geweest. Sterker nog, ons bedrijf is tijdens de coronapandemie verbouwd, we hebben een nieuwe naam gekregen. Er heeft bij ons nog niemand een voet over de drempel gezet. Een week later gaan we volledig open. En wij gaan er alles aan doen om avonden en nachten neer te zetten die uniek zijn voor Groningen, om onze bezoekers een unieke belevenis te geven. De mensen mogen wat van ons verwachten, en dat gaan we ze bieden ook.”

EM2: “Hopelijk gaat de 1G-regel er nog af”

Ook blijdschap bij Chris Garrit van EM2. “Dit is een heugelijke avond”, vertelt Garrit. “Dat de nacht weer open gaat is een grote verbetering voor ondernemers, voor jongeren en eigenlijk voor iedereen. Het kan weer. We hopen dat de 1G-maatregel er nog af gaat, want dat is wel vervelend voor ondernemingen die meer dan vijfhonderd bezoekers ontvangen.”

Openingsfeest

Garrit heeft ook direct een openingsfeest gepland. “In het weekend van 26 februari organiseren we ‘Open de Nacht’. We hebben de band De Likt uit Rotterdam geboekt, zij komen hier een leuk feest geven.” Op de vraag of het niet beter was geweest om vanaf komende vrijdag alle maatregelen er af te gooien zegt Garrit: “We hebben twee jaar gewacht. We kunnen nog wel een weekje wachten. Ik ben geen deskundige, en als virologen zeggen dat dit beter is, dan doen we dat. Daarnaast is het inderdaad zo dat het ook tijd biedt om als bedrijf goed op te starten. Wij zijn niet een lichtknopje dat je inschakelt en het draait weer. Er moet veel gebeuren om alles aan de gang te krijgen.”

Corona mag dan op zijn retour zijn, Garrit zegt dat het boek nog niet dicht kan. “We hebben financiële wonden opgelopen. Er zijn sociale wonden. We zijn twee jaar dicht geweest en het ervaart alsof we het wiel opnieuw uit moeten gaan vinden. We hebben bijvoorbeeld te maken met jongeren die vanwege de pandemie nog nooit naar een concert zijn geweest. Daarnaast zullen we de inkomsten die we hebben misgelopen nooit terug gaan verdienen, dus financieel is het ons niet in de koude kleren gaan zitten. Maar we blijven positief, we geven vol gas en we hebben zin in de toekomst.”