Groninger Studenten Toneel staat na twee jaar weer op het podium

nieuws

Het Groninger Studenten Toneel staat aan het eind van deze maand na twee jaar weer op het podium. Het GST gaat het theaterstuk Platonov opvoeren.

De voorstellingen worden gegeven van 23 tot en met 26 februari in het Usva Theater. Sinds 2003 biedt het Groninger Studenten Toneel ieder jaar een productie aan waar een maatschappelijke waarde achter hangt. Door de coronacrisis werd er vorig jaar niet een voorstelling gegeven en ook dit jaar was het lange tijd onzeker of er een productie opgevoerd kon worden. “Rond de jaarwisseling hebben we online moeten repeteren, en tot minder dan een maand voor de première wisten we niet eens zeker of we wel op het toneel zouden mogen”, vertelt Zwaan Noorlander. De recente versoepelingen maken het toch mogelijk.

Platonov biedt een blik in het leven van een hechte groep vrienden die samenwonen in een grote loft in de stad. De groep woont samen, omdat het verkrijgen van een goede hypotheek en huis niet makkelijk is in de pech generatie. Thema’s als vriendschap, jaloezie en toekomstperspectief komen aan bod in de gespannen relaties tussen de personages. Het stuk is geïnspireerd op het werk van Anton Tsjechov en bewerkt door Thibaud Delpeut. “Het is bijzonder om te zien dat een stuk dat origineel in 1878 geschreven werd nu nog zo aansluit bij de belevingswereld van de twintiger van vandaag. Deze problemen zijn, hoewel ook zeer actueel, van alle tijden.”