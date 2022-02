Groninger Studenten Toneel kijkt tevreden terug op voorstellingen Platonov

nieuws

Een erg groot succes. Met die woorden blikt het Groninger Studenten Toneel terug op de voorstellingen die afgelopen dagen plaatsvonden in het USVA-theater. Het waren de eerste voorstellingen sinds twee jaar.

“Vrijwel elke avond waren we uitverkocht”, vertelt Commissaris Productie Eva Kooijmans opgetogen. “Vanuit onze eigen vereniging was er veel belangstelling voor de voorstellingen, maar ook ouders, familieleden en bekenden en mensen die geen directe betrokkenheid met ons hebben kwamen langs. Wij kijken in ieder geval met een tevreden en positief gevoel terug. Hoewel het de eerste dagen ook spannend was. Vorige week dinsdag hadden we een generale repetitie. Toen gingen er nog wel wat dingetjes mis. Woensdag was de eerste dag voor publiek, en ja dan zijn er zenuwen, maar het ging gelijk heel erg goed.”

Platonov

Door de maatregelen rond de coronapandemie kon het Groninger Studenten Toneel de afgelopen twee jaar geen stukken op de planken brengen. Van woensdag tot en met zaterdag speelde men het stuk ‘Platonov’. Een stuk dat gaat over een aantal studievrienden die een samenkomst hebben waarbij er van alles mis gaat. Een groot stuk waarbij er tien spelers op het podium stonden die allemaal een hoofdrol hadden. “De energie zat heel hoog. Er gebeurde heel veel met een hoog entertainment gehalte. Van het publiek kregen we verder teruggekoppeld dat de tijd heel snel voorbij ging omdat er veel gebeurde. Men kwam oren en ogen te kort.”

“Publiek wilde meezingen en -dansen”

Kooijmans liet vorige week weten dat ze het stuk erg herkenbaar en confronterend vond omdat de gebeurtenissen in het stuk ook in haar eigen leven zouden plaats kunnen vinden. “Dat kreeg ik ook van andere mensen te horen. Sommige mensen in het publiek hadden tijdens het stuk moeite om te blijven zitten. Ze wilden graag meezingen en dansen met de hoofdrolspelers op het podium. Dat zegt denk ik heel veel.”

Deze week repetities voor een nieuw stuk

Lang tijd om na te genieten is er overigens niet. “We beginnen deze week al met de productie voor het volgende stuk. Deze week zijn de eerste repetities. De bedoeling is dat we dit in de eerste week van juni op de planken gaan brengen. Dat gaat een heel ander stuk worden in vergelijking met Platonov. Het zal abstracter en absurdistischer worden met 6 spelers op de planken. Maar ik denk dat mensen die Platonov leuk vonden, dit ook zeker interessant gaan vinden.”