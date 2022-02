Groninger Museum dinsdagochtend preventief gesloten vanwege hoogwaterstand

nieuws

Foto: Jan Buwalda / Groninger Museum

Het Groninger Museum blijft dinsdagochtend gesloten. Oorzaak is de hoogwaterstand.

Volgens het museum gaat het om een preventieve sluiting waarbij de deuren tot in ieder geval 13.00 uur gesloten blijven. “Er is geen acuut gevaar”, vertelt woordvoerder Willemien Bouwers van het museum. “Er hoeven dus geen kunstwerken verplaatst te worden. Dat we de deuren dichthouden is uit voorzorg omdat we de veiligheid van onze bezoekers hoog in het vaandel hebben staan.”

Dinsdagochtend volgt er een overleg met verschillende partijen. “Aan onze medewerkers ie gevraagd om morgen thuis te werken. De directie en beheerders van het gebouw hebben in de ochtenduren overleg met verschillende partijen waaronder het waterschap. Dan zal ook besloten worden of we om 13.00 uur de deuren voor het publiek kunnen openen.”

🌊 BELANGRIJKE MEDEDELING!💨 In verband met hoogwaterstand is het museum preventief gesloten op dinsdagochtend 22 februari tot ten minste 13 uur.

