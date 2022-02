Groninger Belang wil met gedeputeerde in gesprek over nepreviews doorfietsroutes

nieuws

Foto: Groningen Bereikbaar

De fractie van Groninger Belang heeft een agenderingsverzoek ingediend om met gedeputeerde Fleur Gräper (D66) van Verkeer in gesprek te gaan over de nepreviews over doorfietsroutes.

Het verzoek wordt mede ingediend door de fracties van de SP, Partij voor het Noorden, 50Plus, Partij voor de Dieren, BVNL, Ons Groningen en de PVV. Vorig jaar oktober ontdekte stadsblog Sikkom dat de fietsers die op de website doorfietsroute.nl werden gepresenteerd als gebruikers van de routes, in werkelijkheid fotomodellen waren. Uit een WOB-verzoek afgelopen week bleek dat de provincie de fotomodellen zelf heeft gepresenteerd en dat er ook zelf redactie is gevoerd op de lovende recensies. Die informatie is opmerkelijk omdat Gedeputeerde Staten altijd heeft ontkend dat er nepreviews waren gebruikt.

“Groninger Belang wil op 9 maart samen met de indienende partijen in gesprek met de verantwoordelijk gedeputeerde over de doorfietsroute, de geschetste tijdlijn door Gedeputeerde Staten, de beantwoording van eerder ingediende schriftelijke vragen en de recente berichtgevingen van Dagblad van het Noorden en Sikkom, met daarin opgenomen de WOB-stukken, waaruit het mis-informeren, dan wel voorliegen, van de Staten aan het licht komt”, schrijft het Groninger Belang.