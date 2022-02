Groningen ruimt de schade op na storm Eunice (foto’s)

nieuws

In De Held werden daken van woningen weggeblazen. De bewoners van zes woningen moesten de nacht elders doorbrengen. Foto: 112groningen.nl

Het is the day after. Groningen ruimt de schade op die storm Eunice veroorzaakt heeft. Op deze pagina een overzicht van de schade in foto’s.

De storm arriveerde vrijdag in de loop van de middag, nadat het eerder al over Ierland en Engeland was getrokken. Voor Groningen gold sinds vrijdagmiddag 14.00 uur ‘code oranje’. De NS besloot om het treinverkeer vanaf dit tijdstip stil te leggen, bussen reden niet meer na 16.00 uur. In de stad werden aan het eind van de middag en avond windsnelheden tot 128 kilometer per uur berekend. Op diverse plekken ontstond schade. Dakpannen die naar beneden kwamen en complete daken die van huizen gerukt werden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd het langzaam rustiger. ‘Code oranje’ werd rond 02.30 uur ingetrokken. Voor de actuele berichtgeving over de storm en de gevolgen van de storm kun je terecht in ons liveblog.