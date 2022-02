Groningen Bereikbaar stelt honderd extra elektrische deelfietsen beschikbaar

nieuws

Foto: Groningen Bereikbaar

Het aantal beschikbare elektrische deelfietsen dat in en om de stad beschikbaar is, wordt met honderd stuks uitgebreid. Dat laat Groningen Bereikbaar maandagmiddag weten.

De extra fietsen komen bovenop het aantal rijwielen dat al eerder beschikbaar was gesteld. Ze worden aangeboden tot en met 15 mei. “Tussen 11 februari en 9 mei krijgt Groningen te maken met Operatie Julianaplein”, laat Groningen Bereikbaar weten. “In die periode wordt het Julianaplein in verschillende rijrichtingen afgesloten. Dit levert drie maanden lang ernstige verkeershinder op. Om het verkeer door te laten stromen is het nodig dat er in die periode elke dag 80.000 minder auto’s in en rond Groningen rijden.” Automobilisten wordt opgeroepen om thuis te werken of met de fiets of het openbaar vervoer naar de stad te reizen. “Met de elektrische deelfietsen bieden de onderwijsinstellingen in Stad, het UMCG, bedrijvenvereniging WEST en Groningen Bereikbaar reizigers een alternatief vervoersmiddel.”

Verspreid over ruim zestig locaties

De elektrische deelfietsen staan verspreid over ruim zestig plekken in de stad. Ze zijn bijvoorbeeld te vinden op P+R-terreinen rond de stad, bij onderwijslocaties, bij het UMCG en in de binnenstad. De elektrische deelfietsen kunnen met een smartphone worden ontgrendeld. Meer informatie over het gebruik van de rijwielen is te vinden op deze website.

Dat er extra fietsen beschikbaar komen is niet helemaal een verrassing. Onlangs maakte wethouder Phillip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer bekend dat er een tijdelijke vergunning is afgegeven om 150 extra deelfietsen te mogen aanbieden.