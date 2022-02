GroenLinks Groningen wil duidelijkheid van Rutte over opvang Oekraïense vluchtelingen

nieuws

Foto: 112 Groningen

Premier Rutte moet Nederlandse gemeenten het mandaat geven om Oekraïense vluchtelingen ruimhartig op te vangen. Die oproep doen de GroenLinks-leiders uit zeven grote Nederlandse gemeentes vrijdagmiddag aan het Kabinet.

Ook fractievoorzitter en lijsttrekker Mirjam Wijnja uit Groningen schaart zich, namens haar lokale afdeling, achter de oproep. Volgens GroenLinks was Rutte donderdagmiddag te vaag over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Gemeenten willen nu al voorbereidingen treffen om de vluchtelingen op te vangen, door locaties te scouten en burgers te betrekken bij de hulpverlening, zo stelt Wijnja.

“Duizenden Oekraïners moeten hun huis ontvluchten voor iets verschrikkelijks: een oorlog in hun thuisland”, aldus de GroenLinks-fractievoorzitter. “ Als Nederland kunnen en moeten we onze verantwoordelijkheid nemen en er voor hen zijn. Het is een politieke keuze of we Oekraïense vluchtelingen wel of niet opvangen, geen praktische. We zijn namelijk lokaal prima in staat om de handen uit de mouwen te steken en vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Dit is niet alleen een Oekraïens probleem, maar iets van ons allemaal. Wij zien een gigantische betrokkenheid in de samenleving en een behoefte om te helpen: het draagvlak is er. ”