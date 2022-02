GroenLinks focust zich bij verkiezingen op klimaat en wonen

‘Groningen voor iedereen’, is de verkiezingsslogan van GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart aanstaande. De partij wil zich vooral focussen op betaalbare huisvesting en het klimaat.

GroenLinks wist de afgelopen herindelingsverkiezingen eind 2018 met 11 zetels glansrijk te winnen. Ze zijn daardoor de grootste partij in de gemeenteraad en hofleverancier in het college van B&W met drie wethouders. “We hebben laten zien wat we doen als we het vertrouwen krijgen van onze inwoners. Dat gaan we gewoon weer doen. Dat verhaal blijven we vertellen. Wij denken dat we een hele goede kans hebben om weer de grootste te worden,” vertelt lijsttrekker Mirjam Wijnja voor de camera van OOG TV.

De partij richt zich op het bestrijden van de klimaatcrisis: “Groen en rood gaan samen. Dus dat moet op een eerlijke manier gebeuren. Daar hebben we het energie-transitiefonds voor ingesteld, waar opbrengsten van zonnepanelen en windenergie in zitten. Dat geld is voor de Groningers om zich te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatcrisis en om energie armoede tegen te gaan. Dit wordt ook de komende periode weer een belangrijk onderwerp,” aldus Wijnja.

Om de wooncrisis aan te pakken wil GroenLinks het aandeel sociale huurwoningen verhogen, namelijk 40% van de nieuwbouwprojecten. “En we willen de rode loper uitleggen voor alternatieve woonvormen, zoals tiny houses, woongemeenschappen of wonen op het water.”

Diftar

Het lukte GroenLinks de afgelopen raadsperiode niet om diftar in te voeren, terwijl dat wel een vurige wens was. diftar is een afvalverwerkingssysteem waarbij de inwoner betaalt per kilo of lediging restafval. Momenteel betalen inwoners één vaste prijs voor het verwerken van het afval. Diftar blijft voor GroenLinks op de agenda staan: “Wat voor ons heel belangrijk is dat we onze doelstelling om afvalvrij te worden halen, en diftar is daar nog steeds het beste systeem voor. Dus als je op GroenLinks stemt weet je dat voor een partij stemt die afvalvrij wil worden,” besluit Wijnja.