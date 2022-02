Groene schoolpleinen bloeien op in Stad

Leerlingen van basisschool De Zaaier in Paddepoel konden donderdagmiddag hun hart ophalen op hun nieuwe ‘groene schoolplein.’ Wethouder Carine Bloemhoff opende het plein, waar kinderen creatiever kunnen spelen en meer uitgedaagd worden. De opening is onderdeel van een initiatief van de gemeente om vier soortgelijke groene schoolpleinen per jaar te openen.

Zo werd vrijdagochtend het startsein gegeven voor de aanleg van een groen schoolplein op basisschool De Ploeg, in Hoogkerk. De wethouder plantte de eerste vlinderstruik en werd hierbij geholpen door drie leerlingen. ,,Op de schoolpleinen halen we tegels eruit en zetten we er groen weer in. Zo kunnen kinderen natuurlijk spelen en bewegen. Dat is leuker dan de standaard wip-wap of de schommel,” zegt Bloemhoff.

Daarnaast is een groen schoolplein ook beter voor het milieu. ,,Het klimaat wordt natuurlijk steeds warmer. Een schoolplein met tegels wordt zo ook veel warmer. Meer in het groen is het ook fijner spelen in de zomer.”

Na de voorjaarsvakantie hopen de kinderen van basisschool De Ploeg een groen schoolplein aan te treffen.