Graffitikunstwerk fietstunnel A28 waarschijnlijk zwaar beschadigd: “Water schuurt verf van de muren”

Foto: Heleanne Prins

Het graffitikunstwerk dat afgelopen najaar werd aangelegd in een fietstunnel onder de A28 bij P+R Haren is naar alle waarschijnlijkheid zwaar beschadigd geraakt. De kunstenaars zijn geschrokken.

“Ik zag vanochtend de foto’s in de media”, vertelt graffitikunstenaar Elroy Gramsbergen. “Ik ben behoorlijk geschrokken. Ik dacht, dit kan niet waar zijn. De hele tunnel staat vol water, tot aan het plafond toe. Het kan niet anders dat onze kunstwerken zwaar beschadigd zijn geraakt. Water schuurt namelijk. En het maakt niet uit welke verf je op de wanden aanbrengt, of het nu hoogglans is of een ander type, het gaat kapot.”

Precieze schade nog onbekend

De precieze schade is nog onbekend omdat de werkzaamheden om de tunnel leeg te pompen nog bezig zijn. “Dan moeten we gaan bekijken hoe groot de schade is, en of de mensen in Haren willen dat er een doorstart komt, dat we de kunstwerken opnieuw gaan aanbrengen. Ik heb de foto’s van het project nog, dus in principe zou het kunnen. Aan de andere kant, ik vraag me wel af hoe dit kan gebeuren en of het in de toekomst niet opnieuw gaat gebeuren. Misschien is het beter om eerst te investeren in maatregelen die er voor zorgen dat het niet opnieuw onder water kan lopen.”

“Mijn angst is dat de verf los is gaan zitten”

Ook kunstenaar Quinten van Duuren is geschrokken: “Ik kreeg vanochtend allemaal filmpjes binnen. Ja, dan schrik je toch wel. Water en verf is een ontzettend slechte combinatie, zeker in deze vorm. Mijn angst is dat het allemaal los is gaan zitten, maar de precieze schade zullen we pas kunnen inventariseren als de tunnel is leeggepompt. Deze klus hebben we afgelopen najaar in opdracht gedaan van een opdrachtgever. Ook daar zijn ze zich rot geschrokken. Ik denk dat niemand dit verwacht heeft dat zoiets in deze hevigheid kan gebeuren.”

Graffitikunstwerk

Aan het project hebben afgelopen najaar tien kunstenaars gewerkt. Aan de ene kant van de tunnel werd een organisch kunstwerk gemaakt met veel groen tinten en verschillende dieren. Aan de andere kant verrees een stedelijke omgeving met de skyline van Haren en Groningen.

📍A28 #Haren | Momenteel is onze aannemer en die van de @gem_groningen bezig met het wegpompen van water. De fietstunnel bij de P+R (onder de A28) is volgelopen met water als gevolg van de vele regenval. De tunnel is tot die tijd afgesloten @RWS_NN @RWSverkeersinfo pic.twitter.com/WiYsvL1Qc7 — Weginspecteur Jeroen (@WIS_Jeroen1) February 21, 2022