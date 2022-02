Gouden containers om textiel te hergebruiken

nieuws

Foto gemeente Groningen. Textiel container.

Op vier plekken in de gemeente zijn gouden textielcontainers geplaatst.

Bij de containers kan afgedragen textiel worden ingeleverd. Daar worden andere producten van gemaakt.

Zo nam de gemeente vorige week de eerste kantoorstoel in gebruik, die gestoffeerd is met hergebruikt textiel. Er volgen nog 250 stoelen die zo een tweede leven krijgen. Vanaf dinsdag is er een mini expositie in Forum Groningen over het onderwerp.

De containers staan aan het Overwinningsplein, Bakboordswal, bij Winkelcentrum Vinkhuizen en op het Koopmansplein in Ten Boer.