Goud voor Britt Weerman en Leonie van Vliet van Groningen Atletiek

sport

foto: team 4 mijl

Twee leden van Groningen Atletiek hebben zondag, op de tweede dag van het NK Indoor Atletiek in Apeldoorn, een gouden medaille gewonnen. Het gaat om Britt Weerman en Leonie van Vliet.

De pas 18-jarige studente economie Britt Weerman won het hoogspringen met een hoogte van 1 meter 88. Haar clubgenote Sofie Dokter pakte het zilver, met een hoogte van 1 meter 86. De 19-jarige Dokter werd een week geleden nog nationaal indoorkampioene op de vijfkamp. Leonie van Vliet, trainend bij Team 4 Mijl van Eddy Kiemel, won in een spannende finale de titel op de 200 meter. De sprintende tandarts uit Leek scoorde een winnende tijd van 23,53 seconden.

Haar clubgenote Suzanne Voorrips kon geen vervolg geven aan haar eerdere titels op de 800 meter. Voorrips eindigde als derde, in 2 minuten en 05,57 seconden. Het goud ging naar het 19-jarige talent Amina Maatoug uit Leiden. Bram Buigel viel op de 800 meter net buiten de prijzen. De Groninger, die vrijwel de hele race dapper op kop liep, werd op de laatste 50 meter ingehaald door de drie medaillewinnaars.

Jetske van Kampen won, een dag na haar zilveren medaille op de 1500 meter, een bronzen plak op de dubbele afstand. Haar tijd op de 3000 meter was 9 minuten en 25,55 seconden. Zaterdag wonnen ook haar clubgenoten Job IJtsma (tweede op de 1500 meter) en Bjorn van Kins (derde bij kogelstoten) een medaille.

Het niveau op dit NK was hoog: er sneuvelden drie nationale records. Het gaat om Femke Bol (400 meter in 50,30), Liemarvin Bonevacia (400 meter in 45,48) en Jessica Schilder (kogelstoten 19,35). Alle drie behoren ze tot de favorieten voor het WK Indoor in Belgrado, over drie weken.