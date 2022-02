GGD houdt vast aan mondkapjes en anderhalve meter bij testen en prikken

nieuws

Foto Wouter Holsappel. Corona, inenting,vaccinatie

In navolging van de ziekenhuizen in Groningen houdt ook de GGD voorlopig vast aan de anderhalvemeterregel en aan het gebruik van mondkapjes op de test- en vaccinatielocaties in de provincie.

Hoewel de rest van Nederland vanaf aanstaande vrijdag vrijwel volledig van het slot gaat, vindt de GGD het nog te gevaarlijk om van de twee coronamaatregelen af te zien. De mix van potentiële coronapatiënten en kwetsbare mensen op de test- en vaccinatielocaties geeft een te groot risico voor bezoekers en medewerkers aldus de GGD.

Vorige week dinsdag kondigde minister Kuipers van Volksgezondheid aan dat de coronaregels vanaf vrijdag aanzienlijk worden versoepeld. Kort daarna lieten onder meer het UMCG en het Martini Ziekenhuis al weten dat het voorlopig alsnog vasthoudt aan verschillende maatregelen, waaronder de mondkapjesplicht, de anderhalve meter en het desinfecteren van handen.