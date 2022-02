GGD: “Afgelopen week ruim 4.800 vaccinaties gezet, aantal besmettingen iets gedaald”

nieuws

In de provincie Groningen zijn in de afgelopen week ruim 4.800 vaccinaties gezet. Dat blijkt uit de wekelijkse update van de GGD.

“Sinds vorige week woensdag zijn er 4.862 vaccinaties gezet”, schrijft de GGD. “Hiervan zijn ruim 3.800 boosterprikken. Sinds het begin van de vaccinatiecampagne zijn er 1.052.454 prikken gezet, waarvan bijna 280.000 boosterprikken.” De GGD geeft aan dat op alle vaccinatielocaties in de provincie men daar nu zonder afspraak terecht kan.

Tekst gaat verder onder de infographic

Besmettingen

Sinds vorige week woensdag zijn er in de provincie 19.691 besmettingen bijgekomen. “Het aantal besmettingen is iets gedaald ten opzichte van de week hiervoor, toen het om 20.974 besmettingen ging. De besmettingsgraad ligt in onze regio op 3.372 gevallen per 100.000 inwoners, dit ligt iets boven het landelijk gemiddelde van 3.051 per 100.000 inwoners. Het aantal ziekenhuisopnames is licht gedaald naar 52,5 per 1.000.000 inwoners. Dit was 64,7.” Sinds het begin van de epidemie is bij 156.206 personen vastgesteld.

Leeftijdsverdeling

De leeftijdsverdeling van personen met een nieuwe besmetting is in de afgelopen week enigszins verschoven. In de leeftijdscategorie 0 tot 14 jaar lag de besmettingsgraad op 26%, de afgelopen week was dit 21%. Ook in de groep 15 tot 19 jaar een daling van 14% naar 13%. In de categorie 20 tot 29 jaar een stijging van vorige week 18% naar nu 23%. In de groep 30 tot 65 jaar een stijging van 38% naar 40% in de afgelopen week. Ook in de groep ouder dan 65 jaar een stijging van 3% naar 4%.

Ontwikkeling

De meeste nieuwe coronabesmettingen werden in de afgelopen week ontdekt in de gemeente Westerkwartier. Daar ging het om 3.934 besmettingen per 100.000 inwoners. In de gemeente Groningen het om 3.638, Stadskanaal 3.426, Het Hogeland 3.266 en Veendam 3.159.

Coronatesten

In de afgelopen week werden er in de provincie Groningen 30.347 mensen getest. Van hen kregen er 17.523 een positief testresultaat. Dit is ongeveer 57,7%. Het aantal afgenomen testen is in vergelijking met een week eerder licht gestegen, toen er 29.845 mensen werden getest. Toen werden er 16.877 mensen positief getest, waarmee het vindpercentage op 56,5% lag.