Gewonde bij vechtpartij op Grote Markt

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een vechtpartij op de Grote Markt is in de nacht van zaterdag op zondag een persoon gewond geraakt.

De melding van een geweldsincident in de binnenstad kwam rond 05.30 uur bij de hulpdiensten binnen. Aanvankelijk werd er gemeld dat er een steekpartij zou hebben plaatsgevonden. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek dat het om een vechtpartij ging, waarbij een man gewond was geraakt. Ambulanceverpleegkundigen hebben zich over het slachtoffer ontfermd. Hij is in de ambulance aan zijn verwondingen behandeld. De persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De vechtende personen hebben een bekeuring gekregen. Niemand werd aangehouden.