Gewonde bij steekpartij in trein op Noorderstation; dader voortvluchtig

Op het Noorderstation heeft maandagochtend een steekincident plaatsgevonden in een trein. Daarbij is één persoon gewond geraakt.

Het steekincident vond volgens de politie plaats rond kwart voor twaalf. De persoon die daarbij gewond raakte, werd aan zijn letsel behandeld in een ambulance en vervolgens naar de huisartsenpost gebracht voor behandeling van zijn verwonding.

De politie kwam met veel eenheden ter plaatse en startte een zoekactie naar de dader. Daarvoor werd de trein waarin het incident plaatsvond stilgezet en doorzocht. Ook werden enkele passagiers gehoord als getuigen. Over de aanleiding van het steekincident kan de politie nog geen mededelingen doen.

Het treinstel waar het incident plaatsvond is nu aangemerkt als plaats delict en daar is een forensisch onderzoek gestart. Het treinstel wordt daarvoor naar het Hoofdstation gereden.

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Foto: Rieks Oijnhausen

