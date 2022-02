nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Langs het spoor bij Glimmen is vrijdagmiddag één persoon gewond geraakt bij een arbeidsongeval.

Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. De gewonde persoon is ter plekke gestabiliseerd door een Mobiel Medisch Team en per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Hoewel het ongeval op of langs het spoor ontstond, raakte het treinverkeer niet ontregeld door het ongeluk.