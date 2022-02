Gewapende overval op supermarkt Meeuwerderweg, dader voortvluchtig

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een supermarkt aan de Meeuwerderweg is zaterdagavond overvallen. De verdachte is op de vlucht geslagen.

De overval vond plaats even voor 20.00 uur. “Een gewapend persoon heeft geprobeerd een supermarkt aan de Meeuwerderweg te overvallen”, meldt een politiewoordvoerder. “De verdachte bedreigde in de supermarkt een personeelslid en is kort daarna, zonder buit, op de vlucht geslagen.” De verdachte zou zijn weggerend in de richting van de Meeuwerderweg.

Burgernetactie

De politie heeft een Burgernetactie op touw gezet waarbij het publiek gevraagd wordt uit te kijken naar de verdachte. “Wij zoeken een jongeman die rond de 16 jaar oud is”, meldt de politie in het actiebericht. “Ten tijde van de overval was hij in het zwart gekleed en hij droeg een wit masker.” Mensen die meer informatie hebben, of weten waar de verdachte verblijft wordt gevraagd contact op te nemen op alarmnummer 112. Daarbij wordt het nadrukkelijke verzoek meegegeven om zelf geen actie te ondernemen omdat de verdachte dus in het bezit is van een wapen. Rond 21.00 uur werd de Burgernetactie afgesloten. De verdachte was op dat moment nog niet gevonden.

Onderzoek

Nieuwsfotografen melden dat de politie onderzoek doet in de winkel. “De winkel is gesloten, de reclameborden zijn naar binnen gehaald en er is geen publiek meer in de supermarkt”, ziet Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “In de winkel zijn agenten in gesprek met het aanwezige personeel.”

Later meer.