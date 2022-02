Genomineerden Beste Groninger Film bekendgemaakt

De genomineerden voor Beste Groninger Film zijn bekendgemaakt. In vier categorieën maken twaalf films kans op een prijs.

De Beste Groninger Film is een jaarlijkse competitie voor noordelijke filmmakers. Er zijn vier verschillende categorieën: fictie, non-fictie, de opdrachtfilm en de OOGtv talent award. Per categorie zijn er drie genomineerden. “Er waren dit jaar echt extreem veel inzendingen,” vertelt Renée van der Sluis, die de prijsuitreiking presenteert. “Dus er was nog best een keuze te maken. Dit jaar waren er denk ik wel de meeste inzendingen van de afgelopen jaren.” De genomineerden zijn hier te zien.

Nieuw dit jaar is de publieksprijs. “Alle twaalf de films kunnen daar kans op maken. Dat betekent dat het publiek ook kan stemmen op hun favoriete film. Dat kan van 1 tot en met 25 maart op de website.”

De genomineerde films zijn op zaterdagavond 12, 19 en 26 februari te zien bij OOG. Op 26 maart is de prijsuitreiking in Forum Groningen. “Dit jaar zijn er zo veel mensen die een film hebben ingestuurd, dus dat betekent dat er heel veel Groningse filmmakers zijn die iets moois hebben gemaakt. Niet alleen de jury is dit jaar belangrijk, maar het publiek ook. Dus bekijk vooral alle films en kijk natuurlijk 26 maart live naar de prijsuitreiking.”