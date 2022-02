Gemiddelde woning in Groningen kostte vorig jaar 321.800 euro

nieuws

De gemiddelde prijs voor een bestaande koopwoning in Groningen was 321,8 duizend euro. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster.

Dat is een stijging met 15,4 procent, ten opzichte van een jaar eerder. In 2020 kostte een gemiddelde, bestaande koopwoning in de gemeente 278,7 duizend euro. In januari van dit jaar lagen de woningprijzen in Groningen gemiddeld 17,4 hoger dan in dezelfde maand een jaar geleden.

In Blaricum werd in 2021 de hoogste koopsom voor een bestaande woning gemeten. De gemiddelde prijs lag daar op 1 miljoen euro, samen met Bloemendaal de enige gemeente die een gemiddelde prijs van meer dan 1 miljoen euro kende. De laagste prijs werd gemeten in Pekela, een bestaande koopwoning kostte daar gemiddeld 200 duizend euro. In 2020 werd in Pekela ook al de laagste transactieprijs gevonden. Toen betaalde men gemiddeld 164 duizend euro.