Gemeenteraad wil Betonbos niet zomaar laten verdwijnen

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Als het aan de Groningse gemeenteraad ligt wordt het Betonbos niet zomaar met de grond gelijk gemaakt. Dat werd woensdag duidelijk op de Politieke Woensdag.

Het Betonbos bevindt zich aan de Eemskanaal Noordzijde. Een locatie waar ook de nieuwe stadswijk Stadshavens moet gaan verrijzen. In die plannen lijkt het Betonbos met de grond gelijk te worden gemaakt. Omwonenden lieten aan de gemeenteraad weten dat wat hen betreft het bos behouden moet blijven vanwege de belangrijke waarde die het heeft. Het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, IVN, vroeg aan de gemeente of het stuk natuur niet behouden kan worden en onderdeel kan worden van het nieuwe plan.

Park

Raadslid Hans Sietsma van GroenLinks vroeg zich vervolgens af of het park dat in de wijk moet gaan verrijzen, niet op de plek van het Betonbos kan komen. In de plannen wordt namelijk rekening gehouden met een park dat op de zogenoemde Ritsema-locatie moet komen. De fractie van de PvdA haakt daarop in door te vragen of deze Ritsema-locatie niet bebouwd kan worden met woningen.

Financiële gevolgen

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen stelt zich voorzichtig op. Woningen plaatsen op de Ritsema-locatie en het laten staan van het Betonbos zou volgens de wethouder financiële gevolgen met zich mee kunnen brengen. Van der Schaaf noemt het niet verstandig, hoewel een eventuele planwijziging niet voor grote financiële problemen gaat zorgen. Verder laat de wethouder weten dat hij een onderzoek af wil wachten. Uit dit onderzoek moet blijken wat er mogelijk is.