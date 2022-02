Gemeenteraad stemt in met komst skatebaan Stadspark

nieuws

Een meerderheid van de Groningse gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met het plan om een skatebaan aan te leggen in het Stadspark. Wel waren verschillende partijen kritisch.

Zo gaat de komst van het skatepark ten koste van parkeerplaatsen die gebruikt worden door voetbalvereniging SC Stadspark. Nog dit jaar moet de helft van de beschikbare plaatsen opgeofferd worden, volgend jaar de andere helft. In de toekomst is het de bedoeling dat auto’s geparkeerd gaan worden op een parkeerplaats in de nabijheid van het Gasunie-gebouw, maar de voetbalclub is daar niet blij mee omdat leden en bezoekers dan minimaal tien minuten moeten lopen.

D66: “Stadspark autoluw maken”

De fractie van D66 ziet het verdwijnen van de parkeerplaatsen juist als een kans: “De gedachte om het Stadspark autoluw te maken vinden wij interessant”, zegt raadslid Jim Lo-A-Njoe. “Voor mensen die slecht ter been zijn moet er een oplossing worden gevonden. Aan de andere kant, sporten doe je ook voor je gezondheid. Zevenhonderd meter lopen past daar prima bij.” Sportwethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “De zorgen van SC Stadspark begrijpen wij. Wij zullen de komende tijd in gesprek gaan met de club.”

SP: “Passende oplossing”

De handreiking van de wethouder betekent niet dat de bouw niet doorgaat. De plannen om de parkeerplaats om te bouwen tot skatebaan gaan door. Jimmy Dijk van de SP is blij: “Dit is een groot succes van en voor alle skaters in Groningen. Wij willen de skaters van Rollend Groningen feliciteren met dit resultaat en danken voor hun grote inzet. We moeten eerlijk toegeven dat dit gevolgen heeft voor het parkeren bij de voetbalvelden SC Stadspark. Voor dat probleem moet nog we een passende oplossing worden gevonden.”