Gemeenteraad heeft nauwelijks moeite met kostenstijging De Nieuwe Poort

nieuws

Een nieuw muziekcentrum aan de zuidkant van het Hoofdstation - Impressie: Team 4 Architecten

Het fors gestegen prijskaartje voor de nieuwe muziektempel De Nieuwe Poort is voor de grote meerderheid van de gemeenteraad geen probleem. Dat bleek woensdag tijdens een raadsvergadering.

Het muziekcentrum aan de zuidzijde van het hoofdstation zou in eerste instantie 221 miljoen euro kosten. Om diverse redenen zijn de kosten met minimaal 47 miljoen euro toegenomen. Dat zit hem vooral in de kostenstijgingen van het materiaal en aan het duurzaam maken van het gebouw. Alleen de SP blijft ronduit tegen. Die vindt de investering veel te hoog voor een stad waar veel mensen in armoede leven. Een aantal raadsleden vroeg zich wel af of het niet wat minder kon.

De coalitiepartijen wijzen erop dat het niet alleen gaat om een popzaal, maar ook om andere vormen van cultuur en om onderwijs. Naast drie theaterzalen voor resp. 3200, 1200 en 700 bezoekers komen er diverse kleinere multifunctionele zalen. De Nieuwe Poort opent, als alles goed gaat, in 2030 de deuren.