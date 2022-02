Gemeente verlengt noodopvang voor asielzoekers

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De gemeente wil de noodopvang voor asielzoekers in de stad met een jaar verlengen. De huidige vergunningen lopen af, maar er blijft nog veel behoefde aan noodopvang.

De vergunning voor de boot in het Oude Winschoterdiep wordt met een jaar verlengd. De noodopvang in de voormalige XL-teststraat bij P+R Meerstad kan echter niet blijven, vanwege de aanleg van een nieuwe weg, Daarom komen er tijdelijke wooncontainers voor 110 mensen op een braakliggend terrein aan de Sint Petersburgweg. Het is de bedoeling dat gezinnen met schoolgaande kinderen hier begin mei naartoe verguizen.

Het COA heeft nog altijd dringend behoefte aan woonruimte voor asielzoekers, hoewel de instroom iets is afgenomen. De AZC’s zitten nog steeds overvol. “Het COA heeft ons gevraagd de tijdelijke opvangperiode te verlengen en wij doen dat graag,” zegt wethouder Isabelle Diks. “Het is gelukt om nog een jaar lang 250 noodopvangplekken te faciliteren.”

de noodopvang moet uiteindelijk leiden tot terugkeer naar het land van herkomst, doormigratie naar een ander veilig land, of alsnog het verkrijgen van een verblijfsvergunning.