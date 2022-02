Gemeente pakt populieren Laan Corpus den Hoorn aan: “Twee bomen worden vervangen”

nieuws

Foto: google maps

Twee populieren aan de Laan Corpus den Hoorn zijn in zo’n slechte staat dat ze vervangen worden. Dat laat de gemeente Groningen op sociale media weten.

De gemeente reageerde daarmee op vragen van buurtbewoners. Die trokken aan de bel nadat een tweede populier werd omgehaald. “Onze hele laan gaat er toch niet aan?” vroeg een geschrokken buurtbewoonster. De gemeente liet daarop weten: “Het onderhoud aan de Laan Corpus den Hoorn doen we in het kader van onderzoek naar de populieren. Gebleken is dat de staat van de populieren niet opperbest is. Er wordt dus gesnoeid, gekandelaberd en ook worden er twee bomen vervangen. Dit doen we in verband met de huidige slechte staat.”

De gemeente laat verder weten dat de werkzaamheden uitgevoerd worden om er daarmee voor te zorgen dat de populieren nog langer mee gaan. “Dit hebben we eerder ook in onze nieuwsbrief aangekondigd en is ook te zien op de bomenkaart.”

