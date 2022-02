‘Gemeente moet garant kunnen staan voor studieschuld van starters op woningmarkt’

nieuws

Foto: Jeroen Stoop via: wikiportret.nl / WikiMedia (ccby-gfdl)

Gemeenten moeten garant kunnen staan voor een deel van de studieschuld van starters bij het kopen van hun eerste huis. Dat plan oppert een groep CDA-lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen, waaronder de Groningse Jalt de Haan.

Met deze garantie moet het voor starters eenvoudiger worden om een huis te kopen. Iets wat op dit moment vrijwel onmogelijk is voor een grote groep jongeren. Met het plan willen de lijsttrekkers ervoor zorgen dat de jongeren blijven wonen in de stad waar ze ook studeren of werken.

“De prijs van een woning is torenhoog in onze gemeente”, aldus De Haan. “Iedereen heeft hier last van, maar het maakt het helemaal onmogelijk wanneer je als starter een huis moet kopen. Je hebt nog geen geld van de koop van een huis en veel starters hebben een fikse studieschuld opgebouwd. Met deze maatregel willen we starters een handje helpen.”

Samenwerken met Tweede Kamer

De lijsttrekkers willen samen met de Tweede Kamer kijken hoe het plan het beste kan worden vormgegeven. “Daarbij moet rekening gehouden worden met de financiers die deze garanties zullen moeten omarmen en met het beperken van financiële risico’s voor gemeenten”, aldus CDA-Kamerlid Inge van Dijk. “Dit zou bijvoorbeeld kunnen door samen te werken met banken die mee willen werken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.”