Gemeente kondigt vaarverbod af in Stad vanwege hoogwater

Foto: Joris van Tweel

Vanaf maandagavond 21.00 uur geldt er een algeheel vaarverbod op de wateren in de stad Groningen. Dat heeft de havenmeester van de gemeente Groningen maandagmiddag laten weten. Ook de bruggen blijven tot nader bericht dicht.

Het waterpeil in de wateren rond de Stad staat nu op 85 centimeter boven NAP, maar dat kan tot en met dinsdagochtend nog met ongeveer dertig centimeter stijgen.

Vanaf maandagavond 21.00 mag er daarom niet gevaren worden op de volgende wateren.

het Eemskanaal, (Berlagebrug t/m Oosterhavenbrug) het Verbindingskanaal (Trompbrug t/m Emmabrug) de Diepenring, (Museumbrug t/m Steentilbrug) het Reitdiep, (Plantsoenbrug t/m Plantaanbrug) het Oosterhamrikkanaal, (Zaagmuldersbrug t/m Oliemuldersbrug) het Eendrachtskanaal (Westerhavensluis t/m Abeltasmanbrug) het Oude Winschoterdiep (Griffebrug t/m Antwerpenbrug) het Hoendiep (Hoendiepsbrug t/m CSM-brug)



Daarnaast is er geen brugbediening mogelijk.

Ook woonschepen moeten oppassen

Ook woonboten in de Groninger wateren moeten tijdens de hoge waterstand goed opletten. Het woonschepencomité waarschuwt woonbootbewoners in de Stad de water-, gas- en elektriciteitsaansluitingen goed in de gaten te houden. Ook mogen touwen tussen de boot en de kade niet te strak komen te staan.