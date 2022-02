Gemeente gaat onveilige situatie Turfsingel versneld aanpakken

nieuws

Foto: 112 Groningen

De gemeente Groningen gaat de onveilige situatie bij de Turfsingel versneld aanpakken. Aanleiding is het ongeluk van vorige week waarbij een slechtziende man te water raakte.

“Ik ben geschrokken van het voorval”, schrijft wethouder Phillip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer. “Na het voorval heb ik zo snel mogelijk de situatie in kaart laten brengen om te kijken wat er gedaan kan worden om een en ander te versnellen.” De bedoeling was al om over de gehele route aan de Turfsingel een blindegeleidelijn aan te brengen. “Zodra het weer dit toelaat zullen we dit gaan doen, de voorbereidingen zijn al getroffen.” Volgens de wethouder kunnen de werkzaamheden alleen uitgevoerd worden als het droog genoeg is, omdat anders de blindegeleidelijn niet goed aanhecht.

Barriers

Daarnaast worden er verschillende extra maatregelen genomen. “We creëren extra fietsvoorzieningen zodat fietsers hun fiets goed kunnen stallen aan de kadezijde. Daarmee wordt de route obstakelvrij en goed toegankelijk. Ook gaan we barriers plaatsen. Deze beginnen net na de Turfstraat. Zo ontstaat een goede tijdelijke afscherming tussen het trottoir en de rijbaan.” Broeksma laat verder weten dat de Werkgroep Toegankelijk Groningen nauw betrokken is bij de situatie.

Afgelopen jaar is een deel van de straat opnieuw ingericht. Hierbij is de stoep smaller geworden en is deze gelijkvloers gemaakt met de weg.