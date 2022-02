Gemeente begroot dit jaar bijna tweehonderd miljoen uit heffingen, vijf procent meer dan vorig jaar

nieuws

Foto via Pixabay

De gemeente Groningen verwacht dit jaar bijna 200 miljoen euro te ontvangen uit heffingen. Dat is ruim vijf procent meer dan in 2021 werd begroot. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Net als in voorgaande jaren is de onroerendezaakbelasting de grootste inkomstenpost uit heffingen voor Groningen. In totaal haalt de gemeente naar verwachting 97,9 miljoen van de in totaal 199.6 miljoen aan heffingen uit deze post. Dat is een stijging van 3,6 procent ten opzichte van 2020. De reinigingsrechten en de afvalstoffenheffing zorgen gezamenlijk voor de op één na grootste inkomstenbron uit heffingen, met 34,1 miljoen opbrengst. Parkeerheffingen leveren de gemeente Groningen dit jaar ruim 23 miljoen euro op.

Het bedrag wat de gemeente Groningen haalt uit heffingen stijgt dit jaar sneller dan het landelijke gemiddelde. Nederlandse gemeente verwachten dit jaar 11,5 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dat is 2,0 procent meer dan in 2021 werd begroot.