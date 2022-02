Geen vuurwerk bij eerste verkiezingsdebat: “Partijen dromen van fietskelder onder Vismarkt”

nieuws

Het eerste verkiezingsdebat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen over vijf weken, leverde maandagavond nog niet direct vuurwerk op. Wel kwamen er bij het debat over mobiliteit interessante thema’s en dromen op tafel.

Het debat werd georganiseerd door de Fietsersbond Groningen. In een digitaal café gingen tien zittende en aanstaande raadsleden met elkaar in debat aan de hand van tien stellingen. De stellingen waren ingezonden door leden van de bond. Rode draad tijdens het debat was de overlast van fietsen en auto’s in de binnenstad. “Het is belangrijk om grote hoeveelheden fietsen die bij elkaar staan, aan te pakken”, vertelt Carlos Bril van Partij van de Zuinigheid. Deze partij doet in maart voor het eerst mee aan de verkiezingen. “Het is interessant om te kijken naar het realiseren van inpandige fietsbergingen, of om fietsparkeerplaatsen onder de grond te realiseren.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Plicht voor werkgevers om stalling te realiseren”

Benni Leemhuis van GroenLinks: “Ik denk dat het bij overlast van fietsen niet alleen gaat over de openbare ruimte, maar je moet ook kijken naar de eigenaar van de fiets. Heeft deze de mogelijkheid om zijn rijwiel ergens veilig neer te zetten, kan deze zijn stalen ros ergens bergen. Wat ons betreft moet er geïnvesteerd worden in fietsgarages. Onder V&D wordt al een mogelijkheid hiertoe gerealiseerd, maar we denken ook aan de parkeergarage aan de Haddingestraat of om onder de Vismarkt een stalling te creëren. Daarnaast moet er een plicht komen voor werkgevers, dat zij een stalling bij hun kantoorgebouw realiseren waar mensen uit het zicht hun fiets veilig kunnen parkeren.”

Tijdens het debat lieten GroenLinks en PvdA weten dat zij een fietsparkeergarage onder de Vismarkt wel zien zitten. Foto: Rick van der Velde

Rik van Niejenhuis (PvdA): “Ook wij dromen van een ondergrondse fietsparkeergarage onder de Vismarkt”

In het debat ging het ook over de fietsvriendelijke stad. Zou het misschien een goed idee zijn om op grote schaal parkeerplekken voor auto’s om te katten naar fietsstallingsmogelijkheden. “Dat zien wij wel zitten”, zegt Steven Bosch van Student & Stad. “Op een gemiddelde autoparkeerplek kunnen heel wat fietsen staan. Daarnaast vinden wij dat er veel parkeerplekken voor auto’s zijn, dat mogen er wel wat minder.” Rik van Niejenhuis van de PvdA: “Ik denk dat we moeten kijken naar locaties waar doordeweeks op dit moment wel fietsen geparkeerd kunnen worden, maar in het weekend niet. Dat is één. Daarnaast droom ik net als collega Leemhuis van een ondergrondse fietsparkeergarage onder de Vismarkt.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Meer ruimte voor fietsers en recreatie op de Diepenring”

Was er dan helemaal geen vuurwerk? Wel als het gaat om de Diepenring. Grote delen van de Diepenring zijn de afgelopen jaren heringericht, waarbij de vraag wordt gesteld of de resterende delen niet meegepakt kunnen worden: “Een grote meerderheid van de raad stemde in met het plan om de Diepenring aan te pakken”, vertelt Leemhuis. “Meer ruimte voor fietsers, recreatie, en een minder prominente rol voor auto’s. Voorheen was het een soort tweebaansweg om de binnenstad heen.”

Wim Koks (SP): “Diepenring heeft parkeerfunctie, bewoners in de binnenstad maken er gebruik van”

Wim Koks van de SP: “Wij hebben om verschillende redenen tegen dit plan gestemd. Driekwart van de Diepenring is al heringericht. Wil je verder gaan, wacht dan eerst de planning van het Stationsgebied af waar de komende jaren veel gaat gebeuren. Daarnaast hebben we als raad de Mobiliteitsvisie vastgesteld waarbij blijkt dat er héél véél moet gebeuren waar nog geen financiële dekking voor is. Daarnaast heeft de Diepenring een parkeerfunctie. Bewoners in de binnenstad maken er gebruik van. Dat moet je behouden. Tot slot, de resterende delen van de Diepenring liggen er niet zo bar en boos bij dan sommige partijen willen doen laten geloven.”

Niels Hilboesen (Stadspartij): “Mensen die nu leven willen ook kunnen genieten van deze mooie stad”

Steven Bosch sluit zich bij GroenLinks aan. Simon van der Pol van de VVD: “Auto’s op de Diepenring zou je kunnen verplaatsen naar parkeergarages. Dat is voor fietsers veel fijner.” Niels Hilboesen van de Stadspartij: “Je moet er voor waken dat Groningen niet de onbereikbare stad wordt. Op diverse plekken wordt nu al gewerkt. Ook fietsers hebben daar last van. Als nu weer een deel op de schop gaat: de mensen die nu leven willen ook kunnen genieten van deze mooie stad. Zij willen niet tegen een bouwput aan kijken. Dus het is beter om even pas op de plaats te maken.”

Niejenhuijs is het daar niet mee eens: “Het is juist belangrijk om te investeren. De SP is altijd voorstander om plekken in de stad te creëren waar je niet direct iets hoeft te kopen. Plekken waar je kunt verblijven, vertoeven en kunt spelen. Dat is wat we nu juist met de Diepenring willen.”

De Stadspartij en de SP zien het verder aanpakken van de Diepenring tot een gebied voor fietsers en recreatie op dit moment niet zitten. Foto: impressie nieuwe Diepenring

Niels Hilboesen (Stadspartij): “Grote Markt en Vismarkt tijdens bepaalde tijden fietsluw maken”

Moet de fiets dan alle ruimte krijgen in de stad. “Nee”, zegt Hilboesen. “De Grote Markt en de Vismarkt zijn nu de bottleneck. Tijdens drukke momenten is het gevaarlijk om over te steken. Als Stadspartij zeggen we dat niet alles er uit moet worden gehaald, want je moet van A naar B kunnen. Maak je zou op bepaalde tijden het fietsluw kunnen maken. Handhaving daarop is dan wel erg belangrijk.” Ido Venhuizen van D66 is het daar niet mee eens: “Fietsvrij maken past niet bij een stad die graag fietsers wil verwelkomen. Wij zien liever een elektrische fiets dan een auto. Maar je kunt wel werken aan slimme fietsroutes, waarbij je ook kijkt naar bezorgbedrijven. Hoe gedragen zij zich, waar fietsen ze langs.”

Hilboesen: “Dat is een utopie. Als je gaat bepalen waar fietsers langs mogen dan hanteer je het autobeleid waarmee dan bottleneckjes gecreëerd gaan worden. Het is dan niet aantrekkelijk om van de fiets gebruik te maken.” Hilboesen krijgt steun van Peter Rebergen van de ChristenUnie: “Het is interessant om op bepaalde tijden gedeelten fietsluw te maken.”

Paddepoelsterbrug

De avond werd afgesloten met een mail ingezonden door het comité Paddepoelsterbrug T’rug. De nieuwe brug lijkt 9 of 10 meter hoog te gaan worden. Het comité vraagt zich af hoe de gemeenteraad er voor gaat zorgen hoe mensen met een beperking gebruik kunnen maken van deze brug. Benni Leemhuis: “Dit dossier, dat is voor mij een grote frustratie. En we hebben met meer bruggen te maken. De term bruggensoap is dan op zijn plaats hier. We hebben te maken met een landelijke regering en een minister die een njet hebben verkondigd in de voorstellen voor een lage brug. Ik kan het comité niet iets bieden. Maar we moeten ook verder, we moeten niet bij de pakken neer gaan zitten. We moeten gaan kijken naar manieren hoe je makkelijker naar boven kunt. In Noorwegen is er een stad die een systeem heeft waarbij je naar boven wordt gelift. Als dat daar kan, dan kan het hier ook. Maar inderdaad, het wordt een hoge brug en dat is frustrerend.”





Benni Leemhuis noemt het dossier Paddepoelsterbrug een grote frustratie waarbij de gemeente echter afhankelijk is van de landelijke overheden. Foto: Andor Heij