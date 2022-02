Geen verplichte mondkapjes en anderhalve meter bij gemeenteraadsverkiezingen

nieuws

Foto: Henk Ellérie

Bij de gemeenteraadsverkiezingen volgende maand is het niet verplicht om een mondkapje te dragen en om anderhalve meter afstand te houden. Dat heeft minister Hanke Bruins-Slot (CDA) van Binnenlandse Zaken woensdag laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Komende vrijdag gaan er nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen in, waarmee vrijwel alle beperkingen komen te vervallen. Volgens de minister is het, kijkend naar deze versoepelingen, niet nodig om een mondkapje te dragen en om anderhalve meter afstand te houden wanneer je je stem uit gaat brengen. Wel is er voor gekozen om de stembureaus verspreid over drie dagen te openen. Behalve op woensdag 16 maart, kan er ook op maandag 14 en dinsdag 15 maart gestemd worden.

In Groningen op maandag en dinsdag 16 stembureaus geopend

De gemeente Groningen laat weten dat er op maandag en dinsdag 16 stembureaus geopend zijn. Daarmee wordt de gelegenheid gegeven om de drukte te ontlopen. De minister geeft aan dat de stembureaus wel zo worden ingericht dat kiezers afstand kunnen houden als ze dat willen. Ook zullen zogeheten ‘handcontactpunten’ regelmatig worden schoongemaakt.

Daarnaast adviseert de minister om een reservebestand qua stembureauleden aan te leggen. Mochten leden vanwege ziekte of quarantaine uitvallen, dan kan er vanuit de reservepool gevist worden.