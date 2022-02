Geen meerderheid voor extra gaswinning in Groningen

nieuws

Foto: Pexels

Er is geen meerderheid in Nederland om het Groninger gasveld weer verder open te draaien. Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van Change Inc. Dat is een platform voor duurzame energie transitie.

38 procent is voorstander van extra gaswinning. Het onderzoek is uitgevoerd vanwege de uitspraak van minister Rob Jetten van klimaat. Die zei dat extra gas uit Groningen het laatste redmiddel is als het conflict tussen Rusland en Oekraïne te lang duurt. De oorlog heeft gevolgen voor de levering van gas.

Het inkopen van gas bij andere leveranciers en het stimuleren van alternatieve energiebronnen worden als alternatief genoemd door de ondervraagden.