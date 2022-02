Gedeeltelijke overname voor MartiniZorg; onzekerheid blijft voor Hoogkerk en Oosterparkheem

nieuws

Foto Chris Bakker

Twee zorginstellingen gaan per 28 februari de zorgtaken voor tussen de 200 en 300 cliënten van het failliete MartiniZorg overnemen. Maar een overname van de Oosterparkheem en de locatie in Hoogkerk blijkt ingewikkeld. Dat meldden RTV Noord en DvhN donderdagmiddag, op basis van gesprekken met de curator.

La Hacienda neemt de bedrijfstak in de ambulante jeugdzorg over van de in januari failliet verklaarde zorginstelling. De Coöperatie Dichtbij (waar La Hacienda onder valt) neemt de WMO-tak van MartiniZorg over. In totaal is nu voor 210 cliënten een nieuwe zorginstelling gevonden, ongeveer de helft van alle cliënten die zorg kregen van MartiniZorg.

Maar voor de Oosterparkheem en de locatie van MartiniZorg in Hoogkerk dringt de tijd. Voor 28 februari moet hiervoor ook een overnamekandidaat worden gevonden. De curator liet donderdag aan de eerder genoemde noordelijke media weten druk in gesprek te zijn met de gemeente Groningen om de zorg voor deze mensen te borgen. De gemeente zelf stelt dat voor de cliënten van het Oosterparkheem een goede oplossing in de maak is. In totaal moeten 37 bewoners van MartiniZorg een andere plek krijgen.

MartiniZorg kampte al enkele jaren met problemen. In december 2020 werd het geconfronteerd met een claim door het RIGG. Vorig voorjaar kwam het onder extra toezicht te staan nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd haar zorgen had geuit over de kwaliteit van zorg binnen de instelling. De inspectie had MartiniZorg in het oog gekregen nadat in 2017 en 2018 opvallend hoge winsten waren gemaakt. Het faillissement kwam in een stroomversnelling, nadat ‘stakeholders’ eind vorig jaar hun contracten beëindigden. Eén daarvan was de gemeente Groningen.