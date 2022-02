Gebouwen in Stad kleuren rood, kloppend hart op het UMCG

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Verschillende gebouwen in Stad, waaronder het DOT, kleuren maandagavond rood. Op het gebouw van het UMCG is aan de voorzijde een kloppend hart te zien. Het is een actie voor het kinderhartcentrum.

“Wat wel bijzonder was om te zien is dat verschillende mensen die voorbij kwamen direct hun mobieltje tevoorschijn haalden om een foto te maken”, vertelt verslaggever Wouter Holsappel. Op de gevel van het gebouw is een kloppend hart te zien met daaronder de tekst ‘Laat het hart kloppen in het noorden’. Nieuwsfotograaf Mike Weening: “Verschillende mensen kwamen ook speciaal even langs fietsen. Bij het DOT was het overigens rustig. Het Stadhuis kleurde niet rood.”

Afgelopen december maakte de inmiddels uitgereden gezondheidsminister Hugo de Jonge (CDA) bekend dat het UMCG over twee jaar geen hartoperaties meer mag uitvoeren bij kinderen en volwassenen met een aangeboren hartafwijking. Deze zorg moet geconcentreerd worden op twee plekken in het land, waarbij het UMCG de afdeling moet sluiten. Er volgde een golf van protest. Overheden en ziekenhuizen uit de regio vrezen dat de beslissing ervoor zorgt dat jarenlange opgebouwde ervaring en expertise verloren gaat. Ook vrezen ze de gevolgen van de beslissing voor de acute zorg voor kinderen in de regio. Dinsdag wordt aan verschillende Tweede Kamerleden een petitie overhandigd. Op 17 februari wordt in Den Haag een definitief besluit genomen.