Gebiedsaanpak Landschap Gorecht feestelijk afgerond met planten laatste boom

Gedeputeerde Johan Hamster (m.), wethouder Inge Jongman (r.) en directeur Peter Hellinga (l.) planten samen de laatste boom van dit project. Foto: Landschapsbeheer Groningen

Het pilotproject Gebiedsaanpak Landschap Gorecht is maandag feestelijk afgerond met het planten van de laatste boom.

Het project werd in 2016 gestart waarbij het doel was om het karakteristieke landschap van de Hondsrug nabij Haren te behouden en te versterken. De afgelopen zes jaar is er veel werk verzet. Er is vier kilometer aan nieuwe houtwallen en 1,3 kilometer aan nieuwe scheerhagen aangelegd. Daarnaast heeft onderhoud plaatsgevonden aan tachtig kilometer bestaande houtwallen, singels en knotbomen, 12,5 kilometer scheerhagen en 32 natte landschapselementen. Het project werd succesvol vanwege de samenwerking tussen bewoners, vrijwilligers, scholieren en natuurorganisaties.

Ondertekening convenant

“Als je samenwerkt levert dat een plus op voor het landschap. Dat is in het Gorecht goed te zien”, zegt Peter Hellinga, directeur van Landschapsbeheer Groningen. Om het pilotproject mogelijk te maken tekenden de gemeente en provincie Groningen voor de financiering. Landschapsbeheer wist alle partijen te verenigen. Om het pilotproject af te ronden werd een laatste boom geplant door gedeputeerde Johan Hamster (ChristenUnie), wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) en Peter Hellinga. Tegelijkertijd werd een convenant ondertekend waarin afspraken staan over de samenwerking, de uitvoering van het beheer, het herstel en de ontwikkeling van het landschap voor de toekomst.

Het convenant werd eerder al ondertekend door de provincie en door Landschapsbeheer Groningen. Nu is er een concrete Uitvoeringsagenda voor het Gorecht aan toegevoegd. Dit is voor de gemeente Groningen de aanleiding om zich aan te sluiten bij het Landschapsconvenant.