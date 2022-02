Gasunie bevriest relaties met Rusland en zet tandje bij voor zekerheid levering aardgas

nieuws

Foto Andor Heij: Gasunie

De Gasunie heeft haar contacten met Russische bedrijven voor onbepaalde tijd teruggebracht tot een minimum. De beheerder van energie-infrastructuur in Nederland en Duitsland bevriest daarnaast alle niet-operationele relaties en contacten met Russische bedrijven zoals Gazprom.

Operationele contacten met Russische bedrijven heeft de Gasunie nu tot het minimumniveau teruggebracht. Alleen contacten die nodig zijn voor de leveringszekerheid van Nederland en Europa blijven bestaan: “Vanwege de grote maatschappelijke en economische consequenties voor de samenleving in Europa volgt Gasunie hierin het kabinetsbeleid ten aanzien van gasimport uit Rusland.”

Directeur Hans Fennema stopt daarnaast met zijn werkzaamheden binnen het Shareholders Committee van Nord Stream. Ook samenwerking op het vlak van kennisdeling en wetenschappelijke ontwikkeling is door Gasunie bevroren.

“De Russische inval in Oekraïne is een groot humanitair drama en wij leven mee met de bevolking die nu lijdt onder het oorlogsgeweld”, aldus Fennema. “Het is duidelijk dat deze oorlog consequenties heeft voor de Europese energiepolitiek. Als staatsdeelneming staan we intensief in contact met de Nederlandse en Duitse overheden.”

Extra stappen om afhankelijkheid van Russisch gas te beperken

Daarnaast gaat de Gasunie een paar tandjes bijzetten om de leveringszekerheid voor aardgas op te schroeven. Het gaat daarbij concreet om de aanleg van een nieuwe opslagterminal voor vloeibaar aardgas (LNG) en duurzame energie in Brunsbüttel (Duitsland).

Ook onderzoekt Gasunie de mogelijkheden om nog dit jaar de importcapaciteit voor LNG in Nederland verder te vergroten. Zo kan de afhankelijkheid van de import van gas uit Rusland worden afgebouwd.