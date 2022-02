Fruitstruiken en -bomen geplant bij zonnepark Mikkelhorst

nieuws

Foto: Coöperatie Duurzame Regio Haren

Vrijwilligers en medewerkers van de Mikkelhorst hebben de afgelopen dagen fruitstruiken en -bomen geplant bij het zonnepark achter de zorgboerderij. Dat laat de Coöperatie Duurzame Regio Haren weten.

Het zonnepark is onlangs aangelegd. “Aan de voorzijde hebben we een strook ingeplant met diverse inheemse soorten, zoals de meidoorn, vuilboom, sleedoorn en de zwarte vlier”, vertelt Menno Visser van de coöperatie. “De planten kunnen een bijdrage leveren aan de nectar opbrengst en de biodiversiteit. De struiken zullen over een paar jaar het zicht vanaf het wandelpad op de panelen een beetje kunnen afschermen.”

Ook zijn er twee proefstroken aangelegd. “In deze proefstroken hebben fruitstruiken zoals de kruisbes, zwarte bes, veenbes en bosbes een plekje gekregen.” Eén van de proefstroken bevindt zich tussen de zonnepanelen. “Met de proefstrook wordt een jaar lang bekeken welke soorten op de slappe veengrond kunnen gedijen en welke minder goed aanslaan. Dat de bodem op de locatie geen ideale landbouwgrond is, was tevoren wel bekend. Dat was ook de reden dat de plek geschikt was voor een invulling met zonnepanelen.”

Wanneer bekend is welke aanplant het goed doet, wordt in het najaar een volgende plant-actie gehouden.