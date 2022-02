Fotograaf Corné Sparidaens uit Groningen wint twee tweede prijzen bij De Zilveren Camera

nieuws

Fotograaf Corné Sparidaens uit Stad heeft twee tweede prijzen gewonnen bij De Zilveren Camera. Dit is de belangrijkste fotoprijs die in Nederland wordt uitgereikt.

Sparidaens won de prijzen in de categorieën ‘nieuws internationaal enkel’ en ‘nieuws regio serie’. In ‘nieuws regio serie’ won de fotograaf een tweede prijs voor de serie ‘Uitgedraafd, de laatste race op drafbaan Groningen’. Op 1 augustus vorig jaar werd er voor de allerlaatste keer een drafwedstrijd gehouden in het Stadspark. Sparidaens maakte een fotoreportage bestaande uit tien foto’s. In de categorie ‘nieuws internationaal enkel’ won hij een prijs voor een foto die hij in Parijs maakte van een coronatestlocatie.

De belangrijkste prijs, De Zilveren Camera, werd toegekend aan Bart Maat voor zijn foto van Kajsa Ollongren (D66). Op de foto heeft Ollongren papieren onder haar arm waarop staat te lezen ‘positie Omtzigt, functie elders’. Maat is daarmee de opvolger van fotograaf Kees van de Veen uit Haren die de prijs vorig jaar kreeg toegekend.