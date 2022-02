Forum Groningen organiseert vraaggesprek over crisis in Oekraïne

nieuws

Sint-Michielsklooster in Kiev. Foto: Rbrechko - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75878272

In Forum Groningen wordt aanstaande vrijdag een vraaggesprek gehouden over de ontstane situatie in Oekraïne.

De Russische president Poetin erkende maandagavond in een lange televisietoespraak de zelfverklaarde Volksrepublieken Donetsk en Loehansk. Een regio waar het al sinds 2014 onrustig is. Poetin maakte bekend, een ‘vredesmissie’ op te starten, waarna al snel colonnes met Russisch materieel het gebied binnen trok. Op de publiekstribune van Forum Groningen wordt de situatie komende vrijdag tot in detail besproken. Aanwezig zijn Ruslanddeskundige Hans van Koningsbrugge en Oekraïnekenner Nicolaas Kraft van Ermel. Beiden zijn werkzaam in het Nederland-Rusland Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen.

Zij zullen ingaan op verschillende vragen. Wat brengt ons dit nieuwe dieptepunt in de relatie tussen Poetin en de Westerse wereld? Hoe groot is de dreiging van een grote oorlog op het Europese vasteland? En wat wil Poetin nu eigenlijk bereiken? Ook het aanwezige publiek mag vragen stellen. Het vraaggesprek begint vrijdag om 14.00 uur.