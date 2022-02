Forse verkeersdrukte na eerste dag volledige afsluiting oude Julianaplein

nieuws

Foto via 112 Groningen

De eerste werkdag waarop het oude Julianaplein volledig is afgesloten, heeft (zoals verwacht) gezorgd voor forse files. Met name rond de afslag van de A28 naar Groningen-Zuid en de Laan Corpus den Hoorn was het erg druk.

Ook bij de Laan Corpus den Hoorn (ter hoogte van de afslag vanaf de A7) en bij de Stationsweg was het druk. Ook Groningen Bereikbaar en Aanpak Ring-Zuid waarschuwen maandagochtend opnieuw voor de drukte. “Ons advies: stap niet in de auto, neem het OV”, schrijft Aanpak Ring-Zuid. “Met je auto zorg je voor oponthoud (ook voor het OV en hulpdiensten) én je doet er veel langer over.”

Het oude Julianaplein is sinds afgelopen vrijdag buiten bedrijf. Direct zijn ook de ontmantelingswerkzaamheden begonnen. De afgelopen periode is gewerkt aan de aanleg van een tijdelijk Julianaplein. Tot en met eind maart kan alleen verkeer van Assen richting Hoogezand en vice versa van deze nieuwe kruising gebruik maken. Verkeer in alle andere richtingen moet omrijden via omleidingsroutes.

Operatie Julianaplein is zoals gepland in fase 4.

Het is nu druk op de weg in en om Groningen. Ons advies: stap niet in de auto, neem het OV! Met je auto zorg je voor oponthoud (ook voor het OV en hulpdiensten) én je doet er veel langer over. pic.twitter.com/8ctWro2Vy1 — Aanpak Ring Zuid (@aanpakringzuid) February 28, 2022

Moet je nog naar Groningen reizen? Laat de auto staan. We zien veel oponthoud op de wegen in en rond de stad. Vermijd de file. Werk thuis, pak de fiets of neem het OV! 🚲🚌#OperatieJulianaplein #verkeershinder #Groningen — Groningen Bereikbaar (@GronBereikbaar) February 28, 2022