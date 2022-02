Fietstunnel bij P+R Haren staat volledig onder water

nieuws

Foto: Heleanne Prins

De hevige neerslag van de afgelopen uren heeft er maandagochtend voor gezorgd dat het fietstunneltje bij de P+R in Haren volledig is ondergelopen.

Door de hevige neerslag kon de afwatering rond het tunneltje het water niet aan. De gemeente heeft inmiddels hekken geplaatst op de fietspaden rond de tunnel. Later op de maandag wordt geprobeerd om het water weg te pompen.

Ook op andere plekken in de gemeente was maandagochtend sprake van waterschade. Onder meer bij verpleeghuis Maartenshof in Corpus den Hoorn, zorgcentrum Huize Westholm in Haren en bij de Nijenborgh in Haren werden meldingen gedaan aan de hulpdiensten over wateroverlast.

Foto: 112 Groningen