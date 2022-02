Fietstunnel bij P+R Haren is weer droog

nieuws

Foto via Gemeente Groningen

De fietstunnel onder de A28 bij de P+R in Haren is sinds maandagavond weer droog. De tunnel was tussen zondag- en maandagochtend geheel ondergelopen, door de grote hoeveelheid regen.

De gemeente sloot de tunnel maandagochtend af met hekken, maar echt nodig was dat niet. In de tunnel stond ruim twee meter water. Maandagmiddag begon een aannemer met het leegpompen van de onderdoorgang van de A28, wat maandagavond resulteerde in een droge en begaanbare tunnel.

De borden en hekken rond de tunnel zijn dinsdagochtend verwijderd. Gedurende deze dinsdag gaat de gemeente de tunnel schoonvegen. Nu de tunnel droog is, kunnen ook de kunstenaars die de doorgang in het afgelopen najaar voorzagen van graffitikunst, de schade aan hun werken inventariseren.