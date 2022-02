Fietspad in Selwerd blank door extreme regenval

nieuws

Foto Joris van Tweel: Fietspad Selwerd

Het fietspad tussen Zernike en de Iepenlaan in Selwerd langs de noordelijke ringweg staat door de regenval voor een groot deel onder water.

In het verleden waren er al problemen door een slechte drainage langs het pad. De drainage is toen verbeterd, maar de vele regen van de afgelopen dagen blijkt toch iets te veel van het goede. Door de vele regen is de grond in en rond Groningen volledig verzadigd.

Zo viel er zondag 40 millimeter regen. Dat komt eens in de twintig jaar voor, meldde waterschap Hunze en Aa’s. Het waterschap verwacht dat vanaf dinsdag het waterpeil gaat dalen, omdat er dan weer water naar de zee weggepompt kan worden.

Naar verwachting gaat er ook minder regen vallen en kunnen de fietsers over een tijdje weer over een droog pad rijden.