Fietser zwaargewond bij aanrijding Hoofdstation, automobilist rijdt door

Foto: 112groningen.nl

Een fietser is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding op het Stationsplein nabij het Hoofdstation. De automobilist is na het ongeluk doorgereden.

Het ongeval gebeurde rond 20.20 uur. “Een automobilist heeft een fietser aangereden”, vertelt een politiewoordvoerder. “De fietser is hierbij zwaargewond geraakt.” Volgens een nieuwsfotograaf van 112groningen.nl is het ongeluk gebeurd nabij de fietsoversteekplaats en de taxistandplaats. De fotograaf weet te melden dat ambulancepersoneel het slachtoffer gestabiliseerd heeft. Daarna is deze met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De automobilist reed na het ongeluk door. “Wij zijn op zoek naar een donkere BMW, mogelijk een model uit de 1-serie uit 2005 of 2006. De auto is naar alle waarschijnlijkheid aan de voorzijde beschadigd. Mogelijk is de auto de binnenstad ingereden. Heb je deze auto gezien, bel dan 112.” Om de auto op te sporen is er een Burgernetactie gestart.

Vanwege het ongeluk is de weg in beide richtingen afgesloten. De politie doet onderzoek naar de toedracht.